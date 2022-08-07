ТОП-5 забавных объявлений на Авито, которые разместили югорчане

Люди часто продают ненужные вещи на «Авито» по разным причинам. Однако находятся шутники, объявления которых попадают в региональную или даже федеральную повестку СМИ. Именно такие сообщения на известном сайте мы и рассмотрим в нашем обзоре.

Эмблема Макдональдса

Отечественная сеть «Маков» перешла другому владельцу и начался беспощадный ребрендинг. Один из вартовчан решил поймать волну хайпа и выставил на продажу эмблему сети общепита за 100 тысяч.

«Продам букву «M» — Макдональдс, 100 000 рублей. Состояние б/у», — написано в объявлении.

Совсем скоро сообщение было снято с публикации.

Установка бесплатных VPN

С блокировкой некоторых социальных сетей на территории России у людей вырос спрос на VPN-сервисы. Некоторые умники решили заработать на этом и стали предлагать установить бесплатные программы за символическую сумму. Администраторы «Авито», все же, решили подобные сообщения блокировать.

Пирамиды позора

Такими конструкциями коммунальщики из Нижневартовска стали клеймить жителей частных домов, у которых вырос значительный долг за воду. Предприимчивые вартовчане решили продать пирамиду, чтобы погасить сумму долга.

Кот-идиот

Житель Сургута решил продать неугодного кота за… Миллиард рублей. И все бы ничего, однако питомец может устроить «сладкую жизнь» любому:

«Редкостный идиот, рвет обои, ходит в ванну вместо лотка, в 4 утра будит, постоянно орет и требует ласки, жрет немерено. Может поцарапать и покусать. Когда в доме гости, кот прячется под диван. Прививок нет, не кастрирован. Одним словом, царь квартиры, бесит ужасно», – пишет хозяин кота.

Чемодан, полный советских денег

Житель Нижневартовска решил продать за 11 тысяч рублей чемодан с советскими рублями.

«Дипломат СССР с ключами (две штуки), новый. Деньги СССР, оригинал. Общая сумма – 33 000 рублей. Бандерольки на пачках с деньгами, порванные части на сгибах склеены скотчем», – говорится в сообщении.

В качестве бонуса автор объявления предложил журнал «Вокруг света» полувековой давности. Объявление вскоре сняли с публикации.