В Сургуте завершается возведение новой дороги в рамках проекта строительства НТЦ

Строительство дороги от Югорского тракта до хозрасчетного спортивно-технического объединения «Волна» и лодочно-гаражного кооператива «Нептун» в пойме протоки Кривуля готово на 94%. Приемная комиссия значимого объекта пройдет уже 10 ноября, подчеркнул начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

«На сегодняшний день выполнен полный объем работ, на 10 ноября у нас назначена приемка. Построено более 620 метров дороги, а также тротуары, освещение, ливневая канализация. Данный объект возвели взамен старой дороги, которая проходила до гаражных кооперативов, так как в пойменной части планируется строительство НТЦ, а старая автомагистраль попадала под пятно застройки», – объяснил глава ведомства. Он также напомнил, что на сегодняшний день по части объектов, связанных с НТЦ, заключили муниципальные контракты.

«Эта дорога важна из-за запланированного строительства НТЦ в Сургуте. Также рядом довольно много гаражных кооперативов, большое количество пользователей. Здесь новое асфальтное покрытие, удобная транспортная развязка, все работы выполнены полностью», – отметил зампредседателя Думы Сургута Александр Олейников.

Вместе с тем, сейчас на участке заканчивают обустройство дороги и устройство барьерных и пешеходных ограждений. «Сдаем объект вовремя. Отсыпка земляного полотна, устройство дорожной одежды, барьерного ограждения, тротуаров – был проведен полный комплекс работ, которая предусматривала проектная документация», – рассказал первый заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев.

Напоминаем, что строительство дороги ведется в рамках государственной программы «Современная транспортная система «ХМАО-Югры». Планировалось, что ее возведение завершат до 7 декабря этого года.