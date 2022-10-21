При пожаре на заправке в Сургутском районе пострадали два человека

Накануне вечером в поселке Белый Яр (Сургутский район) загорелась газовая автозаправка. По информации очевидцев, были слышны взрывы. По сообщениям «СургутИнформ-ТВ», во время инцидента прекратилась подача электричества.

В МЧС Югры рассказали, что во время пожара пострадали два человека – одного из них госпитализировали, второму оказана помощь на месте. Огонь удалось ликвидировать за 36 минут.

Причины возгорания выясняются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело:

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, виновного в нарушении правил безопасности», – сообщили в СК Югры.