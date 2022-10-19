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Администрация Сургута приватизирует еще три объекта

В Думе Сургута обсудили возможность приватизации трех муниципальных помещений

Администрация Сургута приватизирует еще три объекта
Фото: Дума Сургута

Власти Сургута продолжают избавляться от своего имущества – так на очередном заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу обсудили возможность приватизации трех зданий, расположенных на улицах Федорова, Первопроходцев, Ленинградская.

По словам директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города Алексея Дворникова, каждый объект планируется продать посредством электронного аукциона. Общая стоимость всех помещений составляет более 31 миллиона рублей.

Депутаты Сургута не возражали против включения зданий в перечень приватизации: «Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему решению. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу», – заявил в конце заседания глава парламента Максим Слепов.

Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании Думы Сургута 26 октября.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 576, комментариев: 0
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