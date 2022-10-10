Сургутянка пожаловалась, что купила надкусанный пирожок в ресторане «Вкусно — и точка»

В соцсети обсуждают инцидент, произошедший в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» в сургутском ТЦ «Союз». Посетительница заведения пожаловалась, что купила там пирожок с ягодной начинкой, а он оказался надкусанным.

«По мне пирожок надкусан, даже если нет и это просто брак, то при упаковке сборщик видел и, тем не менее, положил. Деньги с неохотой вернули, но и желание к ним обращаться отбили», – написала сургутянка в группе «Черный список Сургут | Отзывы» в VK, где также опубликовала фото пирожка и чеков.

Пост собрал десятки комментариев, большинство из них - ироничные. «Надкусано и точка», «Не с той стороны надкусанную часть положил. Если бы положил с противоположной стороны открытия, то пирожок был бы съеден почти полностью перед обнаружением. И тут уже не докажешь», - написали комментаторы. Впрочем, некоторые из них усомнились в правдивости истории.

В бывшем «Макдоналдсе» произошло уже несколько скандалов, связанных с качеством еды. По словам посетителей, они находили там и булки с плесенью, и тараканов в еде.