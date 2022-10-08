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В Сургуте прошло открытие нового театра-студии для горожан всех возрастов

Сургутянам креативно представили новый театр-студию

В Сургуте прошло открытие нового театра-студии для горожан всех возрастов
Фото: театр-студия для детей и взрослых «Black fox»

В Сургуте состоялось открытие театр-студия для детей и взрослых «Black fox». Гостям показали комедийный спектакль с глубоким философским смыслом «Если меня совсем нет» по мотивам сказки Сергея Козлова «Ежик и Медвежонок», а также подготовили интересные мастер-классы, связанные с театральным искусством.

«Дети и взрослые с большим вниманием следили за развитием событий, которые происходили на сцене, с удовольствием включались во взаимодействие со сказочными героями, помогали им разобраться в той или иной ситуации», – рассказали представители театральной студии.

Гости остались под большим впечатлением от теплого приема и позитивно оценили открытие: «И дети, и взрослые остались очень довольны. Спасибо за такой проникновенный спектакль. Мы очень рады, что в нашем городе открылось такое теплое местечко для всех», – поделилась впечатлениями сургутянка Айпери Мамбеталиева.

Студия ведет набор на различные направления для детей и взрослых. Офис расположен по адресу: улица Маяковского, 7.


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08 октября в 19:05, просмотров: 288, комментариев: 0
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