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В 20А микрорайоне Сургута прошла общественная приемка очередного этапа благоустройства парка

В Сургуте проверили обустройство спортивной площадки в 20А микрорайоне

В 20А микрорайоне Сургута прошла общественная приемка очередного этапа благоустройства парка
Фото: администрация Сургута

В Сургуте во дворе дома Университетской, 17 состоялся очередной этап общественной приемки благоустройства парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня оценивали обустройство спортивной площадки. Завершить работы на объекте планируют к концу октября текущего года.

«Замечательно, что вокруг строящихся жилых микрорайонов устанавливают такие площадки. Спортивно-досуговая зона должна быть, потому что мы сегодня радеем за то, чтобы люди занимались спортом и имели возможность отдохнуть», – поделился мнением член общественного совета города Сергей Туруев.

На новой спортивной площадке уложили асфальт, резиновое покрытие и завершают установку тренажеров. Также, начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управления капитального строительства» Алексей Мишин заявил, что в случае повреждений объектов малых архитектурных форм или других конструкций сооружения в гарантийный срок, подрядчик выполнит необходимые ремонтные работы.

«Все МАФы и спортивная площадка имеют гарантийный срок – 3 года. Все, что в процессе эксплуатации повредиться, будет исправляться за счет подрядчика», – рассказал Алексей Мишин.

Депутат Думы Сургута Алексей Кучин отметил конструктивное русло в диалоге между городской администрацией и жителями 20А микрорайоне. По словам чиновника, только в споре решится судьба уровня качества благоустройства.

«Очень правильно сделано, что приемка проходит не формальной подписью, а приходят люди и высказывают свои конкретные претензии и недовольства. Только в этом споре можно добиться того, чтобы объект был построен качественно и был востребован жителями. Раньше мы видели как объекты вводились, а потом их нужно было доделывать, переделывать. Надеюсь, что новый подход, который активно используют в администрации Сургута в общественной приемке, позволит такого избежать», – заявил Алексей Кучин.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 233, комментариев: 0
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