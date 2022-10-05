В филармонии Сургута открылся HIT-фестиваль иронической графики «Музыка 60 параллели»

Международный HIT-фестиваль иронической графики «Музыка 60 параллели» Сургутской филармонии вошел в число победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив. Отмечается, что всего было подано более 20 тысяч заявок, из них около 1300 смогли получить грант.

Отметим, что фестиваль был открыт 30 сентября. В нем поучаствовали карикатуристы из Новосибирска, Калининграда, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы, Салехарда, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута.

Как обещал директор Сургутской филармонии и идейный вдохновитель проекта Яков Черняк, карикатуры HIT-фестиваля иронической графики «Музыка 60 параллели» из привычных стен «выйдут в город» — на баннеры и билборды. Организаторы планируют, что выставка-симфония в исполнении профессиональных карикатуристов станет важной площадкой для межнационального диалога и отправится «гастролировать» на сайтах городов-шестидесятников и партнеров проекта.