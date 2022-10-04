Два ДТП с пострадавшими пешеходами произошли за сутки в Сургуте

За минувшие сутки, 3 октября, в Сургуте произошли два аналогичных ДТП. На ул. Индустриальная 36-летняя водитель Hyundai сбила 29-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Спустя час на автодороге в СОТ «Виктория» автомобиль сбил переходившую дорогу 63-летнюю женщину. В обоих случаях пешеходов доставили в медицинское учреждение.

«Госавтоинспекция напоминает, что световой день в регионе стал значительно короче, с наступлением осеннего периода ухудшается видимость, и, чтобы у водителя была возможность заранее заметить пеших участников дорожного движения, необходимо использовать световозвращающие элементы», - подчеркнули в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

Также за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 26 водителей и 27 – за нарушение правил перевозки детей.