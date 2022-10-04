Свердловская железная дорога переходит на зимний график движения

С конца октября пригородные поезда Сургут – Нижневартовск и Нижневартовск – Сургут отменят из-за перехода Свердловской железной дороги на зимний график движения. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

«С 30 октября отменяются пригородные поезда № 7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и № 6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов», – говорится в сообщении.

С полным списком отмененных «летних» поездов можно ознакомиться на сайте.