Сургутская Дума поддержала дополнительные меры социальной поддержки из средств местного бюджета

На 11 заседании Думы Сургута, 28 сентября, народные избранники приняли ряд решений, связанных с дополнительными мерами социальной поддержки. Так, часть помощи решили продлить на год и более. В их числе – социальная поддержка детей из малоимущих семей, а также детей-инвалидов, которую ранее обсуждали на думском комитете.

«Дума города решила внести в решение «О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими» изменение, заменив в части 3 слова «и действует до 31.12.2024» словами «и действует до 31.12.2025». Внести в решение Думы города «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов» следующие изменения: 1) в части 2 решения слова «на 2022 год» заменить словами «на 2023 год»; 2) в части 3 решения слова «и действует по 31.12.2022» заменить словами «и действует по 31.12.2023», – говорится в проектах.

Кроме того, на заседании единогласно одобрили увеличение финансирования расходов из городского бюджета на школьное питание, подвоз детей к школам, оплату проезда для участия в соревнованиях и конкурсах, а также льготы семьям мобилизованным сургутян. Вместе с тем, народные избранники приняли новые выплаты горожанам, чье жилье пострадало от пожаров и паводка.

Напоминаем, ранее на думском комитете обсуждали возможность продления материальной поддержки для малоимущих семей и для родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Также на заседании по социальной политике одобрили помощь студентам целевого обучения в размере одной тысячи рублей, однако предложили пересмотреть эту сумму.