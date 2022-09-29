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Депутаты Думы Сургута одобрили ряд решений по мерам соцподдержки горожан

Сургутская Дума поддержала дополнительные меры социальной поддержки из средств местного бюджета

Депутаты Думы Сургута одобрили ряд решений по мерам соцподдержки горожан
Фото: Дума Сургута

На 11 заседании Думы Сургута, 28 сентября, народные избранники приняли ряд решений, связанных с дополнительными мерами социальной поддержки. Так, часть помощи решили продлить на год и более. В их числе – социальная поддержка детей из малоимущих семей, а также детей-инвалидов, которую ранее обсуждали на думском комитете.

«Дума города решила внести в решение «О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими» изменение, заменив в части 3 слова «и действует до 31.12.2024» словами «и действует до 31.12.2025». Внести в решение Думы города «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов» следующие изменения: 1) в части 2 решения слова «на 2022 год» заменить словами «на 2023 год»; 2) в части 3 решения слова «и действует по 31.12.2022» заменить словами «и действует по 31.12.2023», – говорится в проектах.

Кроме того, на заседании единогласно одобрили увеличение финансирования расходов из городского бюджета на школьное питание, подвоз детей к школам, оплату проезда для участия в соревнованиях и конкурсах, а также льготы семьям мобилизованным сургутян. Вместе с тем, народные избранники приняли новые выплаты горожанам, чье жилье пострадало от пожаров и паводка.

Напоминаем, ранее на думском комитете обсуждали возможность продления материальной поддержки для малоимущих семей и для родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Также на заседании по социальной политике одобрили помощь студентам целевого обучения в размере одной тысячи рублей, однако предложили пересмотреть эту сумму.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 368, комментариев: 0
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