Депутаты Сургута поддержали продление сроков действия субсидий для некоторых категорий детей

В Сургуте на думском комитете обсудили возможность продления материальной поддержки для малоимущих семей и для родителей, воспитывающих детей с ДЦП.

Так, например, люди с низким доходом могут получить компенсацию на проезд к месту отдыха и оздоровления. Эта мера поможет 80 семьям. Средства на эти цели регулярно планируются в городском бюджете и ежегодно депутаты продляют действие документа.

«Эта позволит предоставить компенсацию расходов фактической стоимости проезда ж/д транспортом до места отдыха и оздоровления детей при предоставлении департаментом образования путевки», – пояснил и. о. председателя комитета по социальной политике Думы Сургута Алексей Кучин.

Сейчас департамент образования предлагает продлить такую меру допподдержки сразу на три года – до 31 декабря 2025 года. На этот же срок предложили продлить и действие дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием, проживанием школьникам на период их участия в конкурсах, соревнованиях, творческих школах и так далее с оплатой расходов на дорогу.

Также представители департамента образования Сургута предложили пролонгировать субсидию для приобретения санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя». Они полагаются 45 несовершеннолетним с диагнозом ДЦП. На эти цели потребуются дополнительно около восьми с половиной миллионов рублей из бюджета города.

На комитете по соцполитеке депутаты приняли решение поддержать предложение администрации и вынести его на голосование на 11 заседании Думы города 28 сентября.