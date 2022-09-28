Надежда Красноярова сложила полномочия депутата Думы Сургута раньше срока

Депутат Думы Сургута VII созыва Надежда Красноярова досрочно ушла в отставку. Она сложила свои полномочия по собственному желанию. Заявление об ее уходе с должности рассмотрели на 11 заседании Думы города 28 сентября.

«Проект решения подготовлен из-за поступившего в Думу Сургута письменного заявления Краснояровой Надежды Александровны о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города VIIсозыва в связи отставкой по собственному желанию», – сообщил и.о. председателя Думы города Александр Олейников.

Заявление о сложении полномочий депутаты приняли единогласно. Все присутствующие 16 человек проголосовали за досрочную отставку.

Напоминаем, ранее, в 2016 году, Надежду Красноярову избрали на должность председателя Думы города. Однако в октябре прошлого года она уступила место своему заместителю – Максиму Слепову, а позже и вовсе покинула Сургут по состоянию здоровья, сложив полномочия вице-спикера.