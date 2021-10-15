Председателем думы Сургута стал Максим Слепов

Сургутскую думу возглавил депутат Максим Слепов: об этом решении было заявлено на сегодняшнем первом заседании VII созыва парламента. За его кандидатуру проголосовали 23 депутата, один выразил несогласие.

Напомним, что ранее эту должность занимала Надежда Красноярова — Слепов был ее заместителем.

Кстати, должность председателя в этом созыве — на неосвобожденной основе: Слепов продолжит исполнять обязанности руководителя городской поликлиники №1. На освобожденной основе будет работать заместитель: им стала Надежда Красноярова. Вторым заместителем избран Виктор Пономарев.