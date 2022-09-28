Житель Сургутского района планирует поставить рекорд по выходу силой на кольцах

Житель Сургутского района Альви Вахабов собирается поставить мировой рекорд. Спортсмен заявил, что готов сделать больше 306 выходов силой на кольцах. Это упражнение объединяет в себе вертикальную тягу и вертикальный жим.

Рекорд будет установлен 1 октября 2022 года в ЦСП «Атлант» сельского поселения Солнечный. Последний рекорд по выходу силой на кольцах установил белорусский атлет Максим Трухоновец – он за один час сделал 305 выходов силой, что в два раза больше действующего рекорда в книге Гиннеса.

Напомним, что ранее мировые рекорды ставил юный житель Сургутского района Ильман Хаджимуратов – он выполнил больше 5600 отжиманий.