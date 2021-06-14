Ильман Хаджимурадов из Федоровского поставил рекорд по отжиманиям

Мировой рекорд по отжиманиям — в активе у десятилетнего Ильмана Хаджимурадова, который живет в поселке Федоровский Сургутского района. Юный спортсмен сегодня, 14 июня, за один подход отжался 5713 раз — почти на тысячу больше, чем предыдущий рекордсмен, десятилетний же житель Чечни.

На выполнение этого рекордного подхода у Ильмана ушло три с половиной часа, на исходе которых главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал достижение югорчанина.

«Сегодня, на мой взгляд, это самый крутой рекорд, который здесь был установлен. Я и сам любитель отжиматься, и для меня это суперрекорд. Да и вообще, в принципе, таких результатов никто никогда не достигал официально», — прокомментировал он.

В числе болельщиков юного спортсмена первые — его родители, которые обеспечили ему всестороннюю поддержку. «Я поддерживаю сына, но волновалась сильно, я же его мама, переживала. Но я знаю, что это была его мечта, и он достиг ее. Каждый день говорил об этом рекорде и продолжал заниматься», — поделилась мама рекордсмена Бирлант Хаджимурадова.

Поддержали и жители Сургутского района, которые пришли к зданию спорткомплекса «Жемчужина», где и фиксировался рекорд, и прямо на улице устроили флешмоб: «Идея в том, что каждый человек вносит свой вклад, пытается отжаться, таким способом все вместе мы хотим поддержать Ильмана», — прокомментировал один из участников, директор управления спортивных сооружений Сургутского района Алил Шахшаев. Порядка ста человек отжались около восьми тысяч раз.

Болел за Ильмана и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, который личным примером популяризирует спортивный образ жизни: «Знаю, что Ильман очень долго готовился к этому событию, — сказал он. — Несмотря на свой юный возраст, он поставил перед собой очень высокую планку, поэтому я болел, переживал за него и за его тренера».

Переживать было за что: «Ладони болели после 4500 отжиманий — ладони, кисти; выполнили 5700 с копейками отжиманий, могли и дальше продолжать, но оттого что кисти начали болеть, решили остановить», — говорит тренер мальчика Амар Асадов, причем остановиться можно было и раньше — планировалось выполнить пять с половиной тысяч отжиманий.

Сам триумфатор был немногословен: «Победу посвящаю Амару и моему папе», — сказал Ильман Хаджимурадов.

Напомним, что развитие спортивной сферы для администрации Сургутского района — одно из самых важных направлений: в поселениях муниципалитета активно строят спортобъекты и пропагандируют здоровый образ жизни. «Конечно, вложения, которые Сургутский район делает в развитие инфраструктуры спорта, дают свои результаты. Мы первые [в Югре] по систематически занимающихся спортом, мы первые по числу оснащенности наших объектов, и совершено очевидно, что в наших спортшколах занимаются талантливые ребята, — говорит заместитель главы района Татьяна Османкина. — Более двух тысяч ребят занимаются в наших спортивных школах, и мы по числу призеров — в «Спортивной элите» за 2019-й, 2020-й и, надеюсь, за 2021 год не упустим лидирующие позиции».

Как результат — сегодня число увлеченных спортом жителей района перевалило за отметку 50 процентов, но останавливаться на этом показателе никто не собирается: перед муниципалитетом поставлена амбициозная задача — к 2024 году увеличить его до двух третей.