Алексея Жердева назначили заместителем председателя правительства Кировской области

Экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев занял пост заместителя председателя правительства Кировской области. Распоряжение об этом подписал вновь избранный губернатор региона Александр Соколов. Об этом сообщает Муксун.FM.

Напомним, что экс-замглавы Сургута в апреле прошлого года сложил свои полномочия и устроился в «Газпром». Однако 6 сентября он уволился.

На посту замглавы Сургута Алексей Жердев хоть и отвечал за сферу обеспечения безопасности городского округа и его населения, однако по уровню упоминаний в СМИ превосходил экс-мэра города Вадима Шувалова и считался влиятельным сургутским чиновником.