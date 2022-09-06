Алексей Жердев решил уволиться из «Газпром трансгаз Сургут»

Бывший заместитель мэра Сургута Алексей Жердев увольняется из компании «Газпром трансгаз Сургут», где он после ухода с городской администрации работал на должности начальника транспортного отдела. Об этом сообщили информационному агентству ura.ru.

«Жердев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Говорят, в последнее время у него были сложности во взаимоотношениях с руководством. После окончания отпуска есть вероятность, что он уедет в Москву, и уже там будет искать продолжение карьеры», — сообщил инсайдер агентству.

Напомним, что экс замглавы Сургута в апреле прошлого года покинул свой пост и устроился в «Газпром».

На посту замглавы Сургута Алексей Жердев хоть и отвечал за сферу обеспечения безопасности городского округа и его населения, однако по уровню упоминаний в СМИ превосходил экс-мэра города Вадима Шувалова и считался влиятельным сургутским чиновником.

Уход Жердева из Газпрома действительно связан со сложностями во взаимоотношениях с руководством градообразующего предприятия; уточняется, что одна из причин, как некоторым кажется, неугасающие политические амбиции бывшего замглавы Сургута, не подходящие для городской администрации, так сообщил источник siapress.ru из журналистской среды города.