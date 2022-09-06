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​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома

Алексей Жердев решил уволиться из «Газпром трансгаз Сургут»

​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома
Фото: siapress.ru

Бывший заместитель мэра Сургута Алексей Жердев увольняется из компании «Газпром трансгаз Сургут», где он после ухода с городской администрации работал на должности начальника транспортного отдела. Об этом сообщили информационному агентству ura.ru.

«Жердев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Говорят, в последнее время у него были сложности во взаимоотношениях с руководством. После окончания отпуска есть вероятность, что он уедет в Москву, и уже там будет искать продолжение карьеры», — сообщил инсайдер агентству.

Напомним, что экс замглавы Сургута в апреле прошлого года покинул свой пост и устроился в «Газпром».

На посту замглавы Сургута Алексей Жердев хоть и отвечал за сферу обеспечения безопасности городского округа и его населения, однако по уровню упоминаний в СМИ превосходил экс-мэра города Вадима Шувалова и считался влиятельным сургутским чиновником.

Уход Жердева из Газпрома действительно связан со сложностями во взаимоотношениях с руководством градообразующего предприятия; уточняется, что одна из причин, как некоторым кажется, неугасающие политические амбиции бывшего замглавы Сургута, не подходящие для городской администрации, так сообщил источник siapress.ru из журналистской среды города.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 549, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:51
Кадровая чехарда характерна оказывается и для компании «Газпром трансгаз Сургут». Ротации, конечно, необходимы. Но обывателю кажется, что все эти кадровые перемещения, в ГА прежде всего, как бы хаотичное , «броуновское» движение». Нет системы «подготовки и расстановки кадров». Никогда такого не было в Сургуте. Никогда. А вот в последнее десятилетие после Сидорова, как прорвало. Приток руководителей, прибывающих в Сургут для работы в ГА и покидающих его стал запредельным и стал критичным для развития города. Почему? Ну какой прок от руководителя в городе на 1-2 года? Никакого, более того, от этого большие вреда, чем пользы. По сути мигрант-руководитель в ГА за год только может войти в курс дел в городе, стать хоть немного узнаваемым в бизнес- сообществе и среди жителей. И опа! Через год все бросает и уезжает. И на смену ему опять приходит новый, не знающий ни людей, ни города руководитель. Для любого руководителя первый год работы это стресс: новый город, новые люди, новые проблемы. Конечно, если работать, а не просиживать штаны в кабинете. Вот почему город от этих мобильных руководителей никакой пользы не имеет. За десятилетие после Александра Леонидовича Сидорова, кто из Глав города или его заместителей отработал два срока? Таковых нет. А потому никто не может, что то серьезное сделать в городе. Так по верхушкам.
А Алексей Жердев, как мне кажется, принял правильное решение. Уход с поста первого заместителя Главы города на должность начальника транспортного отдела, даже в самом Газпроме, это значительное понижение в карьере чиновника и оказался он там, как выяснилось только на пересидку.
Все правильно! Пожелаю успехов и удачи в дальнейшей карьере Алексея Жердева.

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