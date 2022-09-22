Советник президента РФ Валерий Фадеев посетил сургутскую колонию

Во время своего визита в Сургут советник президента России Валерий Фадеев пообщался с заключенными сургутской колонии №11 — он посетил посетил исправительный центр, оценил условия жизни и среди прочего узнал, сколько получают ее «жильцы».

Так, часть заключенных работают на заводе домостроительного комбината №1 — одним из пунктов поездки Фадеева стало посещение предприятия. «Сейчас вводим совместно с нашими кадрами новый отдел, сдельная работа, где мы сможем дополнительно премировать. Не просто оплата, а там, где идут переработки, а они, мы видим, есть. Это дополнительный настрой, мотивация. С одной стороны, это позволит нам где-то сокращать рабочие места, с другой стороны, увеличивать производительные показатели», — цитирует «ОМЕДИА!» директора треста АО «ДСК-1» Дениса Третьякова.

Мотивация работать больше есть: по словам одного из заключенных — Дмитрия Тарасенко-Нагулова, сейчас зарплата составляет порядка 30 тысяч ежемесячно. Работа на заводе его привлекает возможностью не только зарабатывать, но и находиться в социуме: срок его завершается через два года, и вопрос адаптации к обычной жизни для него актуален. «Мне все нравится, работа меня устраивает вполне. Это как адаптация происходит же, как бы то ни было мы работаем также с людьми, общаемся, все хорошо, отношения прекрасные, все устраивает», — комментирует он. В перспективе он может продолжить карьеру на предприятии: здесь он на хорошем счету, за полгода работы успел стать бригадиром.

Всего в двух колониях Югры отбывают наказание более тысячи человек, более трети из них — по 228 статье Уголовного кодекса. В ДСК-1 работают 40 заключенных, по словам руководства, все зарекомендовали себя как добросовестные сотрудники.