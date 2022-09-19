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Сургутяне отстояли сохранение пруда с утками

Застройщик сохранит водоем с утками в 30 микрорайоне Сургута

Сургутяне отстояли сохранение пруда с утками
Фото: unsplash.com

Cургутяне смогли защитить пруд с утками в 30 микрорайоне от застройки многоэтажного дома. По информации «Вестника Сургутского района», компания-подрядчик разрешения на возведение объекта не получала.

«Он собирался выполнять подготовительные работы. Забор поставил, но после того, как общественность высказалась против, он поменял свои планы. Будут вноситься изменения планировки микрорайона. Судя по всему, этот зеленый островок, по словам застройщика, должен сохранится. Пока никаких решений», – сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.


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Сегодня в 17:51, просмотров: 178, комментариев: 0
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