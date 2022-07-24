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Сургутяне попросили сохранить стихийный водоем, где поселились утки

Жители Сургута просят сохранить стихийный водоем в 30 микрорайоне

Сургутяне попросили сохранить стихийный водоем, где поселились утки
siapress.ru

Жители 30 микрорайона Сургута попросили администрацию города сохранить стихийный водоем, который появился из-за талых и дождевых вод. Горожане переживают, что пруд будет уничтожен из-за застройки микрорайона между улицами Каролинского и Ивана Захарова, а ведь его уже успели облюбовать утки.

В мэрии Сургута сообщили горожанам, что застройка участка пока не планируется, поскольку предложений от застройщика не поступало. Когда же появится окончательный проект, он в обязательном порядке пройдет процедуру публичных слушаний, добавили в администрации.

«Участие в публичных слушаниях – реальная возможность для жителей 30 микрорайона выразить свои замечания и предложения. Данные о месте и времени публичных слушаний будут опубликованы на официальном сайте администрации Сургута», — сообщила начальник отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства администрации Оксана Ярушина.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 204, комментариев: 0
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