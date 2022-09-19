В Сургутском районе произошло смертельное ДТП

В субботу, 17 сентября, в автоаварии в Сургутском районе погибла 32-летняя женщина, которая выехала на встречное движение при обгоне. Позднее стало известно, что погибшая не имела права на управление транспортным средством.

«В 03:00 на 86 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны города Сургут в направлении города Лянтор, по предварительным данным, после обгона попутного транспортного средства, продолжил движение по встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем «Toyota Camry», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате автоаварии 32-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель иномарки, 21-летний юноша и его 18-летняя спутница, а также 37-летний пассажир «ВАЗ», получили травмы.

Отметим, что за прошедшие выходные в округе зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб и 11 – пострадали, в том числе несовершеннолетний пассажир.