Два челябинца решили заработать на продаже наркотиков в Югре, но попались

Сургутский городской суд признал виновными двух жителей Челябинска в незаконном сбыте наркотических средств на территории Сургута и Нефтеюганска. Наркоторговцы были задержаны при попытке реализовать свыше 169 грамм каннабиса и 81 грамма мефедрона.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличие смягчающих обстоятельств, назначил виновным наказание в виде 7 лет 8 месяцев и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее в Мегионе задержали тюменского «химика», варившего наркотики на бабушкиной даче.