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​В Югре задержали «химика», варившего наркотики на бабушкиной даче

В Мегионе задержали несостоявшегося наркодилера

​В Югре задержали «химика», варившего наркотики на бабушкиной даче
Фото: УМВД Югры

В Мегионе задержали 30-летнего жителя Тюмени за изготовление и хранение наркотических веществ. В ходе личного досмотра подозреваемого, сотрудники наркоконтроля обнаружили 4 зип-лока с запрещенным веществом общей суммой порядка 395 граммов, что является крупным размером.

«Подозреваемый рассказал, что проживает в Тюмени, но некоторое время назад приехал в Мегион, откуда направился к своей бабушке на дачу. Когда та уехала, у молодого человека возникла идея попробовать самостоятельно изготовить мефедрон для личного употребления. Через Интернет он нашел «рецепт» и заказал необходимые химические реактивы, потратив на закупку около 60 тысяч рублей. После изготовления фигурант уже планировал сесть в поезд, чтобы отправиться в Тюмень, но в поселке Высоком был задержан сотрудниками наркоконтроля. Молодой человек дал признательные показания и отметил, что не преследовал цели сбыта, а лишь хотел сэкономить деньги путем личного изготовления», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

ОМВД России по г. Мегиону возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ. Максимальный срок наказания по данной статье ‒ лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 000 рублей, либо суммой заработной платы за период до 3 лет и ограничением свободы до 1 года. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу сроком на 2 месяца.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 151, комментариев: 0
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