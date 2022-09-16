В Сургуте пройдет акция «Читающий автобус»

21 сентября по улицам Сургута прокатится «Читающий автобус». Его пассажиры маршрута №45 смогут узнать больше о писателе-мистике Николае Гоголе. Акция будет действовать с 11:56 до 15:01.

«Пассажиры услышат занимательные факты биографии, прослушают и почитают отрывки из произведений автора, ответят на вопросы викторины. Горожане также увидят портреты пяти авторов, произведения которых вошли в масштабный проект «Народное чтение». Самые активные пассажиры получат в подарок книги проекта и памятные закладки с рецептами приготовления напитка «гоголь-моголь», – рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы.

«Читающий» автобус, в салоне которого будет проходить акция «Читаем Гоголя», обозначен специальными яркими стикерами. Горожане смогут без труда узнать его среди других автобусов. Он начнёт движение от остановки «Ж/д вокзал».