Самолет Utair, вылетевший в Бишкек, вернулся в Сургут из-за проблем с генератором

Самолет Utair, вылетевший из Сургута в Бишкек, вернулся в югорский аэропорт из-за проблем с генератором. Инцидент произошел вечером накануне, 10 сентября, пишет телеграм-канал Aviaincident.

«Самолет В735/М, RA/73062, рейс UTA769. Экипаж доложил: проблемы с правым генератором, индикация низкого давления, просил связаться с ЦУП авиакомпании. По указанию начальника смены ЦУП Лапотникова следует на аэродром вылета Сургут», — говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что самолет Utair, прибывший из Омска в Сургут, оказался поврежден во время полета. В ходе послеполетного осмотра специалисты обнаружили следы птицы.