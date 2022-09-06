Самолет Utair, летевший из Омска в Сургут, столкнулся с птицей

Самолет Utair, прибывший сегодня утром из Омска в Сургут, оказался поврежден во время полета. В ходе послеполетного осмотра специалисты обнаружили следы птицы, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

«На послеполетном осмотре обнаружена недопустимая вмятина на носке верхнего заборника левого двигателя со следами столкновения с птицей. Для ввода ВС в строй выполнена замена носка верхнего заборника. Решением авиакомпании ВС допущено к дальнейшей эксплуатации на основании выполненных работ и оформленной документации», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Похожий инцидент произошел 5 июня. Самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут-Самара, столкнулся с птицей во время взлета. Уральская транспортная прокуратура тогда организовала проверку.