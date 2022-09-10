В Сургуте начнут строить новую магистраль

Улица Никольская в Сургуте получит продолжение до протоки Кривуля — новая магистраль пройдет до улицы Энгельса в районе Ледового дворца.

Как передает «Омедиа!», аукцион на проведение работ уже разыгран — победила строительная компания «ЮВиС», которая подписывает госконтракт. Сумма работ — почти полтора миллиарда рублей: за эти средства будет построено более километра дороги, также строители проведут сопутствующие сети, обустроят тротуары и велодорожки.

Проехаться по новой магистрали можно будет через два года: работы обещают завершить до июня 2024 года.