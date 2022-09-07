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Вице-спикер думы Сургута покидает свой пост

Надежда Красноярова сложит свои полномочия в думе Сургута

Вице-спикер думы Сургута покидает свой пост
Фото: Дума Сургута

Заместитель председателя Думы Сургута Надежда Красноярова складывает свои полномочия. Информацию об этом подтвердил источник, близкий к ситуации. Данный вопрос рассмотрят в ходе депутатский слушаний 26 сентября.

Напомним, что ранее Красноярова занимала должность председателя думы города, однако в октябре прошлого года она уступила место своему заму – Максиму Слепову. Позже она покинула Сургут до весны по состоянию здоровья, формально сложив полномочия вице-спикера. При этом за Надеждой Краснояровой остался мандат депутата.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 139, комментариев: 0
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