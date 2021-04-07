Бывший заместитель главы Сургута Алексей Жердев трудоустроился в «Газпром трансгаз Сургут»

Бывший заместитель главы Сургута Алексея Жердева с 6 апреля работает начальником транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут». Об этом корреспонденту siapress.ruсообщили в пресс-службе предприятия.
«Вчера у него был первый рабочий день», - уточнили в пресс-службе.
Алексей Жердев оставил пост заместителя главы города 12 марта. Тогда он рассказал, что ему поступило предложение о новом месте работы, не связанное с госслужбой. В этот же период появились слухи о его возможном трудоустройстве в структуру Газпрома.
Жердев вошел в команду Вадима Шувалова в 2016 году, переехав в экономическую столицу Югры из Костромской области. Он считался правой рукой градоначальника.
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P.S. попрекать специалиста именно тем, что он не местный считаю абсолютной глупостью. Особенно в таком городе как Сургут, где одни понаехи разной степени. А уж на что способны спецы из числа "мЭстного истеблишмента" мы все прекрасно видим: результат на лицо, достаточно просто на улицу выйти..