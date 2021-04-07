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​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу

Бывший заместитель главы Сургута Алексей Жердев трудоустроился в «Газпром трансгаз Сургут»

​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу
Фото: siapress.ru

Бывший заместитель главы Сургута Алексея Жердева с 6 апреля работает начальником транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут». Об этом корреспонденту siapress.ruсообщили в пресс-службе предприятия.

«Вчера у него был первый рабочий день», - уточнили в пресс-службе.

Алексей Жердев оставил пост заместителя главы города 12 марта. Тогда он рассказал, что ему поступило предложение о новом месте работы, не связанное с госслужбой. В этот же период появились слухи о его возможном трудоустройстве в структуру Газпрома.

Жердев вошел в команду Вадима Шувалова в 2016 году, переехав в экономическую столицу Югры из Костромской области. Он считался правой рукой градоначальника.

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Сегодня в 10:36, просмотров: 602, комментариев: 2
Комментарии:
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Сегодня в 12:41
Ну вот, как минимум в Сургуте остался, а вы его клеймили, что костромич. Тем временем, многие "наши, сургутские", как освободятся с должности, так шуршат в Москву или на юга так, что ветер в ушах свистит.

P.S. попрекать специалиста именно тем, что он не местный считаю абсолютной глупостью. Особенно в таком городе как Сургут, где одни понаехи разной степени. А уж на что способны спецы из числа "мЭстного истеблишмента" мы все прекрасно видим: результат на лицо, достаточно просто на улицу выйти..
Швондер.
не нравится
Сегодня в 12:50
Чего ж не помбуром на талакан а
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