Суд приговорил 39-летнего сургутянина к 7 с половиной годам колонии за наркоторговлю

В Сургуте осудили 39-летнего местного жителя за совершение 5 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Злоумышленник получил от подельника партию запрещенных веществ с целью продажи и намеревался разместить их путем закладок на территории города.

«В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции наркосбытчика задержали, изъяв из незаконного оборота запрещенные вещества. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Осужденный не согласился с судебным решением и обжаловал приговор, однако суд оставил жалобу защиты без удовлетворения.