В Сургуте в рамках инициативного бюджетирования установили детские и спортивные площадки в 5А микрорайоне

В Сургуте завершаются работы по благоустройству дворовых территорий микрорайона №5А. В рамках программы инициативного бюджетирования были установлены две спортивные площадки, а также детский спортивный комплекс на придомовой территории домов по проспекту Ленина 61, 61/1,65 и 65/1.

«На примере данной детской спортивной площадки мы видим, что уже успешно подходит к завершению данный процесс, поэтому хотим напомнить всем жителям, что у них тоже есть возможность подать свои заявки в рамках проекта инициативного бюджетирования. Ежегодно в бюджете города выделяется по 35 млн рублей, в этом году всего у нас реализуется 8 инициативных проектов. Это и детские спортивные площадки в микрорайоне Черный мыс, веревочный комплекс в поселке Снежный. Есть мероприятия по киберспорту – цифровая лига. Проводить будет отдел молодежной политики и другие проекты, всего 8. Приглашаем участвовать, приглашаем подавать документы на следующий год, сейчас мы ждем проекты. Если говорить о сроках приема заявок, то заявки принимаются ежемесячно, каждые два последних рабочих дня каждый месяц», - рассказала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

Процесс приемки работ по благоустройству проходите в два этапа, а участвуют в нем не только лишь чиновники, но и общественные деятели, люди с ограниченными возможностями и представители общественного самоуправления

«Приемка объектов после выполнения работ производится также в два этапа. Сначала проверяет дорожно-транспортная дирекция, это уполномоченное учреждение, которое проверяет соответствие конструктивов. Далее проходит общественная приемка. У нас создана общественная комиссия по реализации проектов комфортной городской среды, там находится порядка 13 человек ‒ это чиновники, депутаты, инвалиды, общественники, представители ТОСов. Каждый из участников проверяет объект на соответствие нормам по своему направлению», - заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Вячеслав Адушкин.

Отметим, что стоимость благоустройства придомовых территорий составила 6 миллионов 300 тысяч рублей, из них 3,5 млн выделили из бюджета Югры, 2,8 млн – из городского бюджета и оставшиеся 200 тысяч – инициативный платеж заявителей.