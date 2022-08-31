Дворники забросали отходами неправильно припаркованный автомобиль в Сургуте

В одном из дворов Сургута дворники забросали пакетами с отходами автомобиль, припаркованный рядом с мусороприемной камерой в жилом доме. Об этом сообщил подписчик телеграм-канала «К-информ». Инцидент, по его словам, произошел на ул. Мелик-Карамова, 41.

«Много раз дворники просили не загораживать мусорокамеры. В итоге борются с автовладельцами сами», - говорится в сообщении.

Некоторые комментаторы сочли такой способ борьбы с нерадивыми водителями неэффективным и даже вредным. «Придет хозяин, стряхнет это дело на землю, уедет и останется срач», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Сургуте установят 500 контейнеров для сбора пластика. Инициатором выступил частный бизнес вместе с оператором по обращению с отходами «Югра-Экология», а организационную поддержку оказывает администрация Сургута.