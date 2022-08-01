В Сургуте установлены 270 контейнеров для пластика, еще 230 ждут своего часа

Сургут основательно встает на рельсы раздельного сбора мусора. Буквально в эти дни в городе стартует новый проект, инициатором которого стал частный бизнес вместе с единым оператором по обращению с отходами в регионе «Югра-Экология», а организационную поддержку оказывает администрация Сургута. Горожане смогут тренироваться разделять свои отходы на самом простом формате – отдельно сдавать пластик, который гарантированно уедет на переработку. Что это будет и какую пользу может принести – в материале «НГ».

Возможно, вы слышали, что пластик в природе разлагается очень долго – в зависимости от плотности материала и среды сроки колеблются от 100 до 1 000 лет. Поэтому раздельный сбор мусора зачастую начинают именно с отделения пластиковых отходов от всех других – благо, их довольно просто запустить во вторичное использование. В Сургуте такая практика уже была – частная компания устанавливала сетки для сбора пластика и использовала его как сырье, но со временем свернула эту деятельность. Сейчас подход будет более обстоятельным.

Его предложила компания «Комтрансавто» – она занимается транспортными услугами, имеет представительства в семи городах Югры, но центральный офис и нынешний крупный проект будет в Сургуте. Она закупила 500 контейнеров для сбора пластика (вы их ни с чем не спутаете – это будут яркие оранжевые сетки), из которых 270 будут в ближайшее время расставлены по городу. Остальные – ждут своего часа, чтобы активные сургутяне, у которых есть желание установить подобную красоту у себя, проявили инициативу (об этом – ниже).

По словам генерального директора «Комтрансавто» Станислава Валова, им и его коллегами движет не коммерческий, а социальный интерес: «Мы это делаем, чтобы повысить экологическую грамотность горожан. Так как мы постоянно работаем с отходами и видим, как это происходит на контейнерных площадках, как все валят в одну кучу, решили совместно с региональным оператором «Югра-Экология» заняться пилотным проектом по раздельному сбору мусора, чтобы показать эту реформу на практике и в процессе».

В покупку 500 контейнеров компания вложила порядка 5 млн рублей. Собранные в них отходы не будут валить в одну кучу со всеми остальными (как это часто бывает в России), а действительно вывозить отдельными машинами на точку, где их спрессуют и отправят пластиковыми «кубами» на переработку в Тюмень. Станислав Валов не отрицает, что какой-то доход от этого все-таки получит, но делает упор именно на экологические вопросы: «Мы действительно это делаем из-за планеты, агитируем за экологическое просвещение. Реформа раздельного сбора мусора идет давно, но процесс все еще не налажен, так что мы попробуем сделать это в Сургуте, и, исходя из этого опыта, подумаем, как развить процесс».

Исполнительный директор АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик подчеркивает, что нынешний опыт по отдельному сбору пластика будет принципиально иным, нежели раньше. «Раньше в Сургуте стояли просто сетки, из которых отходы нужно было выбирать руками. Теперь будут стандартизированные оранжевые контейнеры объемом в один кубометр, сконструированные под задний захват мусоровоза – то есть будет механизированная разгрузка, – рассказывает он. – Выбрасывать туда можно будет стандартные ПЭТ-емкости, пластиковые бутылки из-под воды и молока, и даже из-под бытовой химии».

Виталий Якимчик также подчеркнул, что пока по наводке администрации Сургута контейнеры расставлены по 270 домам, но куплены-то 500 – поэтому еще 230 могут найти место обитания возле вашего дома. Чтобы это случилось – нужно оставить заявку в управляющую компанию, которая обратится в администрацию города, и оттуда сигнал об установке улетит в «Комтрансавто».

Непраздный вопрос – что это будет стоить жителям? Ни установка контейнера, ни вывоз мусора из него не отразится на счетах за ЖКУ никак. Обслуживанием всего этого займется частная компания, единственное пожелание сургутянам – вырабатывать навыки по разделению мусора.

Важно и то, что никто не будет стоять на страже возле новых оранжевых контейнеров, чтобы контролировать, кто и что туда выбрасывает – все исключительно на доброй воле и совести горожан. «Есть ли защита от того, что в контейнеры будут кидать что-нибудь, помимо пластика? Конечно, нет, – отмечает Якимчик. – Практика показывает, что поначалу в таких случаях туда бросают много чего ненужного. Поэтому через СМИ прошу сургутян, чтобы они выносили туда исключительно пластиковые отходы. Эти контейнеры – пробный шаг, чтобы жители города могли реализовать свои экологические потребности, не загрязняли природу. Возникнет такая привычка – и, когда мы придем к полноценному раздельному сбору мусора, эти навыки будут реализованы».

«По адресам, где расположены эти специальные оранжевые контейнеры, у нас будут выезжать две машины, – объясняет Станислав Валов. – Одна будет забирать основные отходы, другая – исключительно пластик. Сейчас мы не можем оценить масштабов собираемых отходов, так как находимся в процессе расстановки контейнеров. Когда в течение недели завершим – будем следить за процессом наполняемости, и тогда уже сформируем график, оповестим администрацию города и «Югра-Экологию», и запустим машины. Многое будет зависеть от активности сургутян. Пользуясь случаем, прошу наших жителей выбрасывать в оранжевые контейнеры только пластик».

С точки зрения администрации Сургута этот проект – большой задел на экологическом поприще. «Это важное дело – готовить жителей к полноценному раздельному сбору мусора, который будет запущен после ввода нашего межмуниципального полигона, – рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Анатолий Гапеев. – Установка контейнеров для пластика – одна из составляющих этой большой программы. Мы поддержали инициативу АО «Югра-Экология», помогли с реестром адресов и управляющих компаний. Считаю, что этот пилотный проект должно состояться, и надеюсь на понимание сургутян. А отсортированный пластик может быть использован по-разному. Например, Восточный ДЕЗ как-то собирал пластик и отправлял его на переработку, и в итоге взамен получал лавочки».

Готовиться к раздельному сбору мусора сургутянам нужно довольно оперативно – большой межмуниципальный полигон, рассчитанный на Сургут, Сургутский район и Когалым, должен быть введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Это кажется, что нескоро – но на отработку привычки по сортировке отходов требуется много времени. В западных странах на внедрение подобных механизмов уходили десятилетия, а в России это будет происходить форсированными темпами. По словам директора департамента промышленности Югры Кирилла Зайцева, на данный момент в регионе на переработку попадает всего 2 процента отходов, а к 2030 году стоит задача довести этот показатель до 50 процентов. При этом в два раза должна упасть доля привычного складирования мусора на полигонах – что повысит их срок службы.

Это тем более важно, если учесть цену «удовольствия» банального сбора отходов даже на приспособленных для этого площадках. Так, Сургут будет вынужден выделить 1,5 млрд рублей на рекультивацию своего полигона, который сейчас уже не используется по решению суда. Чем больше отходов попадет под сортировку – тем меньше бюджету придется раскошеливаться на подобные траты.

Напоследок – несколько советов, которые дают специалисты по раздельному сбору отходов. Если вы собираетесь сортировать пластик и относить его в оранжевые контейнеры, помните, что лучше ополаскивать емкости (сдирать этикетки необязательно), хорошенько их сминать (чтобы сэкономить место – как у вас в квартире, так и в контейнере), и лучше выделить какое-то место для коллекционирования этого пластика до выноса – например, на балконе. И еще одно важное уточнение от экологов: сначала постарайтесь уменьшить количество используемого пластика, потом придумайте, что из этого вы можете запустить в собственный повторный оборот, и уже последнее – отправляйте в переработку оставшееся.