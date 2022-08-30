16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3677   EUR  60,5752  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Дорогу от улицы Югорской до Инженерной планируют отремонтировать до 20 сентября

Около 40 млн рублей выделили на ремонт дороги на улице Щепеткина

Дорогу от улицы Югорской до Инженерной планируют отремонтировать до 20 сентября
Фото: siapress.ru

В Сургуте отремонтируют проблемный участок дороги от улицы Югорской до Инженерной. При этом работы планируют завершить досрочно – до 20 сентября. Однако в больше степени все будет зависеть от погодных условий.

«Ремонт предусмотрен из-за ненормативных неровностей, в том числе колеи и выбоин. Здесь пройдут такие работы, как срезание асфальта, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Кроме этого, подрядчик обустроит бортовые камни с заменой на гранитные», – рассказал исполняющий обязанности директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев

В ходе работ подрядчику приходится демонтировать часть тротуаров и пешеходных остановок, которые пересекаются с ремонтируемыми бордюрами. Позже они будут восстановлены.

«На участке будет установлено 4 700 метров бордюров. Эти работы на данный момент выполнены на 50 процентов. Также сейчас произведено фрезерование проезжей части на кольце Мелик-Карамова площадью три тысячи квадратных метров. Уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Возможно, будем проводить работы в две смены, чтобы закончить работы досрочно», – отметил заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Ремонт пройдет за счет средств городского бюджета. Всего на эти работы выделили около 40 млн рублей.

«Депутаты непосредственно участвуют в приемке проделанного, чтобы дороги прослужили много лет. Ожидаем, чтобы дорога понравится жителям, а также долго сохранит свое хорошее состояние, чтобы не образовывалась колейность, ямы», – добавил депутат думы Сургута Алексей Кучин.

Напоминаем, что в Сургуте планируют отремонтировать порядка пяти километров дорог в 2022 году.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:03, просмотров: 280, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 521
  2. ​390 новых заболевших выявили в Югре, из них 187 в Сургуте 423
  3. ​Главный редактор медиахолдинга «Ишим ТВ» погибла в ДТП 388
  4. Дети из картона вернулись в Нижневартовск 387
  5. Югорским компаниям рекомендовано выявлять больных сотрудников 358
  6. ​В Сургуте осудили наркодилера с порядка 600 грамм разных наркотиков 339
  7. На югорчанина завели уголовное дело из-за кражи пяти кастрюль 337
  8. Два подростка и пьяный водитель пострадали в ДТП в Нижневартовском районе 307
  9. ​Возбуждено уголовное дело из-за жесткой посадки вертолета в ХМАО 302
  10. Лесные пожары перекинулись на Октябрьский и Ханты-Мансийский районы ХМАО 295
  1. На югорском месторождении заметили стаю волков 1902
  2. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1548
  3. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1502
  4. ​Работать честно 1481
  5. Вандалы разозлили мэра Нефтеюганска 1472
  6. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1456
  7. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 1420
  8. Ночное ДТП с велосипедистом в Сургуте попало под прицел камер // ВИДЕО 1380
  9. В Нижневартовске выясняют причины пожара на рынке 1327
  10. ​Прибивший фанеру к остановке депутат попал в ДТП в Нижневартовске 1275
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7404
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4596
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3886
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3872
  5. ​Разрушительные заблуждения 3399
  6. ​Нетореными тропами 3239
  7. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3170
  8. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3134
  9. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2802
  10. ​Люди и книги 2772

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика