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В Сургуте по нацпроекту отремонтируют порядка пяти километров дорог

На ремонт дорог в Сургуте уйдет более 400 миллионов

В Сургуте по нацпроекту отремонтируют порядка пяти километров дорог
Фото: Дума Сургута

Администрация Сургута отчиталась о грядущем ремонте дорог во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города в Думе. По информации, которую предоставил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев, работы будут вестись на улицах Быстринская, Крылова, Привокзальная, Югорском тракте. Общая протяженность всех четырех участков составляет порядка 5 километров – это более 76 тысяч квадратных метров.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Сургуту выделены средства в размере 440 миллионов рублей. Из регионального бюджета поступило 240 миллионов, остальная часть – из казны города», – заявил Киселев.

Он также отметил, что в ходе дорожной кампании планируется отремонтировать внутриквартальные проезды на 11 объектах, однако на эти цели уже пойдут деньги из местного бюджета. Народные избранники поинтересовались, каким образом были выбраны участки для реставрации:

«В апреле 2021 года были утверждены критерии отбора внутриквартальных проездов для проведения работ. Скажите, пожалуйста, те проезды, которые подлежат ремонту в текущем году, соответствуют данным условиям?» – спросил заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Директор ДГХ отметил, что приоритет был отдан объектам, которые находятся вблизи социальных объектов. Администрация подчеркнула, что готова проверить соответствие по данным критериям вместе с депутатами и поставить точку в этом вопросе.


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