Первый ресторан «Вкусно и точка» запустили в Сургуте

В Сургуте накануне, 27 августа, открылся первый в ХМАО ресторан сети «Вкусно и точка». Он заработал в ТРЦ «Аура», сообщил телеграм-канал Omedia.

Сегодня, 28 августа, открытие «Вкусно и точка» ожидается в Нижневартовске. Ранее запуск ресторана быстрого питания анонсировал городской ТРЦ Green Park.

«Вкусно — и точка» — преемник российской сети ресторанов «Макдоналдс», которая решила уйти с российского рынка в мае. Первые заведения сети открылись в июне в Москве. Ожидалось, что первые в Югре «Вкусно и точка» откроются еще 27 июня, однако их запуск так и не состоялся.