В Сургуте на ГРЭС утонул житель Омска

Еще одна трагедия на необорудованном для купания месте. Тело 56-летнего жителя Омска обнаружили водолазы этим утром на ГРЭС-1 в Сургуте. Как сообщают в ГИМС МЧС по ХМАО, мужчинаотдыхал в компании друзей с употреблением алкоголя, решил искупаться и пропал из виду.

«В Югре за это лето 8 из 10 утонувших взрослого населения, утонули в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас купание в водоемах стало еще опаснее. С понижением температуры воздуха водоемы уже успели остыть и повышаются риски судорог и нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы при купании», ‒ рассказали в ведомстве.