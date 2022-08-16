​Югорчанин утонул во время рыбалки – у него остались жена и ребенок

Очередная трагедия на водоеме произошла в ХМАО. Утонул 45-летний житель поселка Белый Яр, который рыбачил на реке Лямин в Сургутском районе, сообщили в ГИМС МЧС по ХМАО.

14 августа мужчина вместе с женой и ребенком приехал на реку Лямин. Он усадил их в резиновую лодку Suzuki с мотором и отвез в рыбацкую избушку, а сам поехал ловить рыбу. Через некоторое время другие рыбаки обнаружили лодку с работающим мотором, уткнувшуюся в берег. Самого судоводителя они не нашли.

«Прибывшие на место спасатели установили, что судоводитель находился на маломерном судне без спасательного жилета и без пристегнутой чеки безопасности (чеки выключения двигателя). Соответственно, предполагалось, что мужчина выпал из лодки и утонул», - рассказали в ведомстве.

К поискам пропавшего приступили водолазы-спасатели «Центроспаса-Югории». Тело погибшего обнаружили 15 августа.