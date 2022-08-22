В ХМАО потушили 37 пожаров за неделю

В Югре за прошлую неделю пожарные ликвидировали 37 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 27 миллионов рублей, однако пожарным удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали: транспортные средства ‒ 4; строения ‒ (21), дома (7), дачи (2), гаражи (6), бани (2), мусор и трава (9)», ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Стоит отметить, что основными причинами возгораний на этой неделе стали нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.