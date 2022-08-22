Максим Слепов назвал разницу в статистике заболевших – опозданием в сборе информации

Главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов рассказал почему в прошлом году статистика по количеству заболевших ковидом в Сургуте разнилась с цифрами, предоставленными Роспотребнадзором и Оперативным штабом Югры.

«Роспотребнадзор немного опаздывал со сбором информации, мы шли на опережения на 1-2 дня, поэтому цифры у нас расходились в единицах, в целом они соответствовали. Сегодня цифры, которые называю вам я и цифры, которые публикуются Роспотребнадзором и Оперативным штабом они один в один, просто наладили работу по статистике, поступлению информации из лабораторий в Роспотребнадзор. То есть, это были цифры Роспотребнадзора, я отвечал за свои цифры, сколько у меня наблюдается людей. Роспотребнадзор сейчас полностью организовал сбор информации от сертифицированных лабораторий, цифры стали очень аккуратны и достоверно сходиться. Дорабатываем, не все идеально сразу, особенно когда создается что-то новое. Теперь это все работает день в день», ‒ рассказал Максим Слепов.