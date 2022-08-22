Главврач сургутской поликлиники заявил, что сезонная вакцинация от ковида будет эффективней

На прошлой неделе на пресс-конференции главной консультативной группы ВОЗ по вопросам вакцин широко обсуждался вопрос повторного введение бустерной вакцины от COVID-19. В частности, разговор шел о том, что вакцинироваться рекомендуется только тем людям, у которых имеются повышенные риски осложнений. Об этом рассказал председатель стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото.

Однако главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов считает, что ВОЗ предлагает такое решение как вариант, а не целостное решение. Также, главрач отметил эффективность введения единовременной вакцинации перед началом сезона респираторных инфекций.

«Я слышал, что сейчас в ВОЗ другая идея: они хотят перевести коронавирус в сезонное заболевание. Для этого, как положено, прийти к вакцинации один раз, перед началом сезона острых респираторных вирусных инфекций. Кстати, это будет более эффективно. Когда за короткий срок, скажем 2 месяца, вакцинируем, создаем подушку безопасности по гриппу. Представьте если сейчас у большого количества людей одновременно создается иммунитет, как это и должно работать, от гриппа и коронавирусной инфекции – это будет серьезным барьером для распространения инфекции. По моему мнению, за короткий промежуток времени минимум 60-70% населения надо вакцинировать, тогда мы получим реальный эффект и тогда будет контролируемый иммунитет в популяции», ‒ рассказал Максим Слепов.