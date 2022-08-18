Более двух километров внутриквартальных проездов отремонтируют в Сургуте

До конца 2022 года в Сургуте планируют отремонтировать 10 внутриквартальных проездов, общая протяженность которых составляет около двух километров. На эти цели город выделил более 72 миллионов рублей. Такой объем работ выполняют впервые за пять лет.

«Проект по ремонту внутриквартальных проездов реализуется только за счет местного бюджета. На следующий год департамент ДГХ выходит с проектом 20 внутриквартальных проездов. В 2023 году темпы снижать не планируем. Будем стараться в комплексе приводить в порядок внутриквартальные проезды и дворовые территории», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.

Сейчас проходят работы на самом объемном участке – от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей. Площадь ремонтируемой проезжей части – 2 800 квадратных метров. На территории устанавливают гранитные бортовые камни, обустраивают 824 квадратных метров тротуаров. Затем рабочие поставят недостающие дорожные знаки, сделают искусственные неровности и нанесут разметку.

Глава города также попросил отремонтировать стык между придомовой территорией и внутриквартальной для удобства местных жителей. По срокам контракта работы закончат до 31 октября, но подрядчик постарается выполнить их как можно раньше.

«Для нас важно закончить эти работы до того момента, когда дети начнут ходить в школу. Мы всегда выступаем за благоустройство города. Решение главы города за три года привести в порядок внутриквартальные проезды, безусловно, при возможном финансировании, поддержим», – подчеркнул заместитель председателя думы города Виктор Пономарев.

Отметим, что главные критерии в выборе объектов для ремонта – наличие социальных объектов поблизости и придомовые территории, которые благоустраивают в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда».

«Во дворах, конечно, много работы, но здесь важна и инициатива жителей. Общественный совет старается взаимодействовать с администрацией города и жителями, чтобы направлять активность горожан на совместную работу в плане ремонта придомовых территорий», – рассказала председатель общественного совета Сургута Любовь Анриади.

Напоминаем, что в Сургуте планируют отремонтировать порядка пяти километров дорог в этом году.