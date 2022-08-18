В Москве автобус убил своего водителя – можно ли избежать инцидентов в Сургуте

В Москве в конце июля произошел трагический случай – водителя автобуса зажало дверьми. Из западни мужчина выбраться не смог, задохнулся и умер. В Сургуте зимой 2020 года произошел не менее жесткий инцидент: женщину, выходящую из салона, придавило дверями, а когда автобус начал движение, горожанка упала прямо под колеса. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Все эти ЧП невольно заставляют задуматься – насколько безопасен общественный транспорт в нефтяной столице? В экстренных ситуациях не всегда может сориентироваться взрослый, а многие ежедневно отправляют на автобусах своих детей в школу. В местной администрации поспешили успокоить – все транспортные средства, осуществляющие перевозку жителей по муниципальным маршрутам, имеют сертификат одобрения типа транспортного средства. То есть, они безопасны и соответствуют современным нормативам.

«Данный сертификат соответствия продукции подтверждает, что конструкция транспортного средства отвечает всем требованиям предъявляемым техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), вступившим в силу с 01.01.2015», – заявил ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Алексей Юдахин.

Однако дополнительно оборудовать автобусы специальными датчиками не представляется возможным – за комплектацию моделей отвечают производители.

Отметим, что Сургут подписал дорожную карту с Госкорпорацией ВЭБ.РФ для реформы системы общественного транспорта. Благодаря этому в городе разработают единую систему тарифов, обеспечат быстрый доступ к объектам социального значения, разработают новые требования к качеству перевозок, создадут условия для комфортного передвижения пожилых и маломобильных групп населения. Также проект позволит повысить безопасность сферы общественного транспорта.

На данный момент проведены научно-исследовательская работа и общественные обсуждения, в ходе которых горожане могли высказать свои мнения о грядущей реформе.

«Все предложения жителей были учтены в научно-исследовательской работе и подготовке новой схемы маршрутной сети Сургута. На сегодняшний день результаты научно-исследовательской работы проходят экспертную проверку и согласование с администрацией города», – подчеркнул Юдахин.