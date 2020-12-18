Не успела выйти из салона: опубликовано видео гибели пенсионерки под колесами автобуса в Сургуте

Женщина, погибшая 17 декабря под колесами автобуса № 51, не успела выйти из салона. Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, опубликованное на ютуб-канале Igor Kessler.

Женщина спускалась из автобуса, но водитель не заметил этого, закрыл дверь и начал движение. Очевидцы попытались оказать помощь пострадавшей, но полученные травмы были слишком серьезны.

«В 11 часов 20 минут на проспекте Ленина, в городе Сургут, 57-летний водитель, управляя автобусом «Скания», по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на выходящего из салона автобуса пассажира. В результате ДТП 82-летняя женщина погибла на месте происшествия», – говорится в сводке ГИБДД.

Ранее сообщалось, что женщина вышла из салона, но не успела отойти на безопасное расстояние.