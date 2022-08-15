Молодые соотечественники из 11 стран посетили Сургут

Сургут впервые посетили молодые соотечественники из 11 стран мира в рамках программы культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!». Всего в югорский город приехали более 50 представителей Германии, Танзании, Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Польши, Израиля, Киргизии, Казахстана и Таджикистана в возрасте от 14 до 19 лет с сопровождающими. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«В нашем городе проживают представители более 100 национальностей. Именно люди – главное богатство нашей земли. Каждый, приезжая в город, привозит с собой свои культурные традиции и знания. Мы всегда рады гостям», –отметила и.о. главы города Анна Томазова на встрече с молодыми соотечественниками.

Для школьников подготовили насыщенную трехдневную программу. Ребята увидели достопримечательности города, посетили Сургутский госуниверситет, детский технопарк «Кванториум», мультимедийный исторический парк «Россия– Моя история. Югра», историко-культурный центр «Старый Сургут», культурный центр «Порт» и, конечно, Дом Ф.К. Салманова. Там они приняли участие в мастер-классе по рисованию нефтью. Юные соотечественники также стали гостями окружного фестиваля уличного искусства «Мо́сты», которые в эти дни проходил в Сургуте. Для них провели мастер-класс по росписи в стиле граффити.

Также ребятам вручили памятные подарки: сибирские лакомства – кедровые орехи и ягоду морошку. «Мне запомнились радушные люди и природа – красивые леса. Столько грибов и ягод видела первый раз! Еще больше заинтересовалась культурой ханты и манси. Удивила большая библиотека в Сургутском университете, возможности для развития молодежи. В России я провела свое детство. Для меня это теплое место, куда можно всегда вернуться», – поделилась Бети Ермолаева из Израиля.

Программа Россотрудничества реализуется с 2014 года. Каждый год более 700 соотечественников, проживающих за рубежом, приезжают в нашу страну, чтобы поближе познакомиться с культурой, историей, улучшить знание языка и найти новых друзей. Это ребята, прошедшие отбор и победившие в конкурсах на знание российской истории, культуры и русского языка. На этот раз ребята отправились в Югру, посетили Ханты-Мансийск и Сургут.