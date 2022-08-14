Сотрудник полиции стрелял в Сургуте из-за ДТП – назначена служебная проверка

Участником дорожного конфликта, стрелявшим из травматического пистолета в Сургуте, оказался сотрудник полиции. Во время конфликта он был пьян.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, вечером накануне, 13 августа, в полицию Сургута поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по ул. Салманова поссорились двое мужчин. Один из них выстрелил из травматического пистолета в воздух.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что конфликт произошел из-за ДТП во дворе, в ходе которого никто из людей не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.

«В ходе разбирательства было установлено, что одним из участников оказался сотрудник УМВД России по Сургуту. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Врио начальника УМВД России по Сургуту назначил служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в УМВД по ХМАО.