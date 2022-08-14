Жители Сургута сообщили о стрельбе в одном из дворов из-за ДТП на парковке

В одном из дворов Сургута вечером накануне, 13 августа, произошла стрельба. По словам очевидцев, конфликт случился во дворе дома №2 по ул. Фармана Салманова из-за мелкого ДТП на парковке.

«Жилец дома приехал, парковался и задел машину. Хозяин поврежденного автомобиля вышел. И во время выяснения отношений виновник аварии, который выглядел неадекватно, открыл стрельбу из пистолета. Пуля попала в другой автомобиль, люди не пострадали. Насколько нам известно, стрелявший - сотрудник правоохранительных органов», - рассказал очевидец «Сургутской трибуне».

Детали произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.