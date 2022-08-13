31-я школа в Сургуте откроется 1 сентября

Школа 31 откроется 1 сентября — об этом стало известно накануне. В администрации Сургута сообщили о том, что результаты экспертизы, проходящей в образовательном учреждении, станут известны после 20 августа. Эксперты работают в здании из-за того, что в прошлом году на стенах спортзала появились трещины.

«Уже сегодня мы можем говорить о том, что учебный процесс прерываться не будет, — заявил СТВ директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов. — Но с большей долей вероятности из эксплуатации будет выведен корпус Г, где располагается бассейн и спортивный зал. В приоритете для нас — обеспечение удобного и комфортного учебного процесса для педагогов, учеников и их родителей. Данная ситуация находится на контроле главы города Андрея Сергеевича Филатова».

Напомним, что школа открылась сравнительно недавно — в 2014 году. В случае серьезного ремонта спортивного блока неизвестно, на какой срок он будет закрыт.