В Лянторе перенесут молодежный сплав из-за лесных пожаров

В Лянторе отменили молодежный антинаркотический сплав по реке Пим, запланированный на 13-14 августа. Перед участниками сплава стояла задача преодолеть водный маршрут в 54 километра, однако из-за введенного особого противопожарного режима, заплыв намерены перенести. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургутского района

«Молодежный сплав по реке Пим обязательно состоится, мы знаем как ждет его молодежь. В 2022 году у нас аж 2 этапа сплава. Желание и инициативы молодежи района поддерживаем. Сегодняшняя ситуация не позволяет нам провести сплав, но планируем перенести мероприятие в первой декаде сентября», ‒ рассказала начальник службы молодёжной политики администрации района Севинч Мамедова.